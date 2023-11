Das bittere Superfood Was wirklich in Kakao-Nibs steckt

Wie es der Name schon verrät, werden die Nibs aus rohen Kakaobohnen hergestellt. Dafür, so die Verbraucherzentrale Bayern, durchlaufen die Kakaobohnen eine mehrtägige Fermentation. Anschließend werden sie in kleine, mundgerechte Stücke gebrochen. Kakao-Nibs schmecken deutlich herb, leicht bitter und nach Kakao, ähnlich wie Bitterschokolade.