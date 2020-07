Fakt 7 über Gluten: Getreidesorten mit Gluten

Von Natur aus findet sich das Klebereiweiß Gluten in verschiedenen Getreidesorten, unter anderem im Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel Grünkern und Emmer. Alle Nahrungsmittel, die aus diesen Getreidesorten erzeugt worden sind, enthalten Gluten. Allein in Bäckereien gibt es zahlreiche Brote und Backwaren, die einen großen Anteil an Weizen- oder Roggenmehl enthalten.