Grünes A vs. rotes E Was der Nutri-Score bringt – und was nicht

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor: Noch ist mehr als unklar, ob der Nutri-Score über kurz oder lang eine verpflichtende Angabe wird. Verbraucherschützer sind dafür, doch entschieden wird in Brüssel. Die EU-Kommission will im kommenden Jahr einen Vorschlag für eine sogenannte erweiterte Nährwertkennzeichnung präsentieren. Doch die Zeichen stehen nicht besonders günstig für den Nutri-Score, auch weil sich einige EU-Staaten vehement gegen das System wehren. „Die EU-Kommission wird nicht den Nutri-Score vorschlagen“, sagte kürzlich die für Ernährung zuständige stellvertretende Generaldirektorin der EU-Kommission, Claire Bury. Eine Kommissionssprecherin verwies auf Anfrage darauf, dass der Vorschlag noch in Arbeit sei.