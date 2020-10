Ein guter Anfang : So wichtig ist ein gesundes Frühstück

Düsseldorf (RP). Während die meisten Deutschen für ein gut zubereitetes Mittag- und vor allem Abendessen in Kochbüchern stöbern, TV-Sendungen ansehen und teure Restaurants besuchen, wird für das tägliche Frühstück nur wenig Aufwand betrieben.

Da viele Menschen allein frühstücken und diese Zeit nicht einsam am Tisch verbringen wollen, findet die erste Mahlzeit des Tages oft im Stehen oder im Auto statt. Nicht optimal, so die Ernährungswissenschaftlerin: "Eigentlich sollte man sich 15 bis 20 Minuten Zeit nehmen. Denn dann setzt erst das Sättigungsgefühl ein." Wer morgens rein gar nichts herunter bekommt, sollte wenigstens einen Jogurt essen, ein Glas Milch oder Kakao trinken. Denn Milch liefert viele wichtige Nähr- und Mineralstoffe, außerdem sorgt der Milchzucker für einen lang anhaltenden Energieschub.

Andere Länder, andere Frühstücks-Sitten: Während die Franzosen ein Croissant in den Café au Lait tunken, gibt's bei Amerikanern und Briten Würstchen, Eier, Speck und Rösti. "Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist das zu viel Fett. Es sei denn — und da hat diese Art zu frühstücken ihren Ursprung — man muss schwer körperlich arbeiten", sagt Antje Gahl. "Wer aber im Büro sitzt, kann diese Kalorien ja gar nicht verbrennen." Eine warme Suppe wie in Japan oder China üblich ist morgens durchaus in Ordnung — für den, der's mag. "Generell gilt: Über den Tag gesehen zählt die Gesamt-Bilanz an Energie und Kalorien. Wer morgens sehr fett gegessen hat, kann das durch ein leichtes Mittagessen wieder ausgleichen."