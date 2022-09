Gesund durch die kalte Jahreszeit : Diese Vitamine und Mineralien braucht der Körper im Herbst und Winter

Düsseldorf Winterzeit ist Erkältungszeit. Doch dagegen können wir uns wappnen und unsere Immunabwehr stärken. Die Natur hält dafür die passenden Vitamine und Mineralien in unseren Nahrungsmitteln wie Obst, Gemüse, Getreide, Fisch und Fleich parat. Je bunter der Teller, desto besser.

Tatsächlich liegt in der Bevölkerung so gut wie kein Mangel an Vitamin- und Mineralstoffen vor. Aufschluss darüber hat die Nationale Verzehrstudie (NVS II) gegeben, die das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz beauftragte. Demnach wird bei den meisten Vitaminen die mittlere Zufuhr der Referenzwerte der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) erreicht oder sie liegt zum Teil auch darüber. Lediglich Vitamin D und Folsäure und bei einem Drittel der Männer und Frauen lagen die Aufnahme von Vitamin C unter dem Referenzwert. Einige Stoffe liegen hingegen sogar weit über dem Bedarf wie zum Beispiel Natrium, Kalium, Magnesium und Zink.