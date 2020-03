1. Vitamin D - das Sonnenschein-Vitamin

Um einem Mangel an Vitamin D vorzubeugen, geht man am besten nach draußen. Jüngere Menschen füllen ihren Vitamin-D-Vorrat problemlos auf, indem sie maßvoll ihre Haut der Sonneneinstrahlung aussetzen. Allerdings sollte man nicht so weit gehen und es auf Sonnenbrände anlegen. Schließlich ist Hautkrebs immer noch die häufigste aller Krebsarten in unseren Breitengraden. Ältere Menschen, bei denen die Synthese nicht mehr in vollem Umfang stattfindet, sollten mit ihrem Arzt über etwaige Supplementierungen sprechen.