“Veganuary 2024“ Achtung Stolperfalle – diese Produkte sind oft nicht vegan

Nuggets, Bratlinge und Co. ähneln ihren Vorbildern aus Fleisch mittlerweile durch Gewürze und Aromen oft im Geschmack. Aber nicht alle Vertreter des fleischlosen Ersatzes in der Kühlabteilung sind dann auch vegan. Gerade in Gemüsepatties oder Nuggets ist oft Ei enthalten – damit nicht alles auseinanderfällt und es besser schmeckt.