Neue Möglichkeit für Adipositas-Behandlung Vibrationspille hilft als Sattmacher bei Übergewicht

Das Prinzip ist ebenso einfach wie effektiv. Wie auch bei anderen Abnehmhelfern imitiert die Vibrationspille einen natürlichen Prozess im Körper: Wenn unser Magen sich füllt und eine gewisse Dehnung erreicht, senden Rezeptoren das Signal „Ich bin satt“ ans Gehirn. Parallel dazu sorgt die Ausschüttung von Sättigungshormonen dafür, dass unsere Verdauung angekurbelt wird. Die Vibrationspille im Magen löst einen ähnlichen Effekt aus. In den bei Science Advances beschriebenen Testreihen bekamen die Schweine die Kapseln rund 20 Minuten vor der Fütterung verabreicht. Dort löste die Magenflüssigkeit eine Membran der Kapsel auf und aktivierte so in deren Inneren eine kleine Silberoxidbatterie, die dann für rund 30 Minuten den Vibrationsmotor antrieb. Das Ergebnis: Die Schweine fraßen anschließend deutlich weniger Futter – um bis zu 40 Prozent.