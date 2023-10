Reise-Knigge Darf man Essen vom Frühstücksbuffet mitnehmen?

Düsseldorf · Darf man sich beim Frühstücksbuffet ein Lunchpaket vorzubereiten? Diese Frage ist ein häufiger Streitpunkt in Hotels und Hostels. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband klärt auf, was erlaubt ist und was nicht.

23.10.2023, 17:50 Uhr

10 Bilder Die besten Wellness-Hotels in Deutschland 10 Bilder Foto: www.guenterstandl.de

Während die einen schon beim Aufstehen Magenknurren haben, bekommen die anderen erst gegen Mittag den ersten Bissen hinunter. Die individuellen Essgewohnheiten der Menschen sind zwar erst einmal belanglos, am Frühstücksbuffet in Hotels und Hostels können sie allerdings zum Streitthema werden. Das sind die 25 besten Hotels der Welt TripAdvisor-Ranking Das sind die 25 besten Hotels der Welt Denn die Menschen, die morgens noch keinen großen Hunger verspüren und daher am Frühstücksbuffet höchstens einen Kaffee trinken und eine Kleinigkeit essen, halten es teilweise nur für fair, sich ein Lunchpaket für später einzupacken. Das wiederum sorgt beim Service-Personal im Restaurant möglicherweise nicht unbedingt für Begeisterung. Das sind die 12 beliebtesten Familienhotels in Deutschland Ranking Das sind die 12 beliebtesten Familienhotels in Deutschland Zwar dulden es einige Hotelrestaurants, wenn ihre Gäste sich ein kleines Lunchpaket einpacken – aber besteht darauf auch ein Anspruch? Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) gibt dazu auf seiner Website Auskunft. „Das Mitnehmen von Speisen und Getränken aus dem Frühstückrestaurant ist nicht gestattet“, heißt es dort. Ein Recht auf ein Lunchpaket haben Hotel- und Hostelgäste demnach nicht. In manchen Fällen kommen Unterkünfte ihren Gästen jedoch für diesen Fall mit einem Lunchpaket gegen einen kleinen Aufpreis entgegen, heißt es weiter. Ansonsten müsse das Essen aber im Frühstücksraum verspeist werden. Einen Tipp gegen den kleinen Hunger gibt der Dehoga Reisenden mit: „Um den kleinen Hunger zwischendurch zu stillen, finden sich an vielen Rezeptionen heutzutage große Schalen mit frischen Äpfeln.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Die besten Wellness-Hotels in Deutschland

(hf)