Vom Grünzeug zum Superfood Gemüsesorten und Früchte, die zum Food-Trend wurden

Oberon Sinclair, Gründerin der Agentur „My Young Auntie“ in New York, wird auch die „Grünkohl-Königin“ genannt, weil sie das Gemüse bei jedem Interview erwähnte. Ihre Erklärung war damals, dass sie 2013 von der „American Kale Association“ angeheuert wurde, um Grünkohl ein neues, hippes Image zu geben – was Humbug war, da es eine derartige Organisation gar nicht gibt. Sie fand das Gemüse lecker und wünschte sich, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt. Sinclair druckte T-Shirts und Taschen mit der Aufschrift: „Kale(ing) Me Softly“ und bemühte sich bei Restaurants, die zu ihren Kunden zählten, das Gemüse auf die Karte zu bringen. Und so wurde Grünkohl zum Hype. Die Sängerin Beyoncé trug in ihrem Musikvideo zu dem Song „7/11“ sogar einen Pullover, der die Aufschrift „Kale“ trug.