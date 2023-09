Sternekoch im Interview Muss ein Koch ein guter Mensch sein?

Tim Raue (überlegt) Also, ich würde nicht dran glauben. Aber ich weiß, dass mein Stil ganz gut funktioniert. 2007 bin ich „Koch des Jahres“ geworden in Deutschland, sehr jung damals. Und der, der mich ausgezeichnet hat, hat zu mir gesagt: Sie stehen übrigens am Anfang Ihres Weges. Ich habe gedacht: Was erzählt der für eine Scheiße? Aber er hat natürlich recht gehabt. Ich habe mich daraufhin wirklich hinterfragt. Was will ich machen, wofür schlägt mein Herz, was möchte ich auf die Teller bringen? 2003 war ich dann in Singapur gewesen. Und da kriegt man halt alle asiatischen Küchen, Vietnamesisch, Thailändisch, Japanisch, aber auch die ganzen chinesischen Regionalküchen. Ich habe sehr schnell festgestellt: Ich mag den Purismus der Japaner. Ich mag thailändische Aromen - diese Süße, Säure, Schärfe. Und schlussendlich mag ich, die Technik der chinesischen Küche zu nehmen – zum Beispiel Fisch zu dämpfen, anstatt ihn so wie die Franzosen mit Tonnen von Butter zu braten. Und daraus habe ich dann eine eigene Küche entwickelt. Ich habe Kartoffeln, Reis und Nudeln aus der Küche geschmissen. Wir haben kein Brot und Butter mehr serviert. Wir haben nur laktosefreie Milchprodukte genommen, keinen weißen Zucker. Du isst sechs Gänge und du fühlst dich leicht. Sehr, sehr schnell hat sich manifestiert, dass ich einfach etwas anders mache als die anderen. Und weil meine Geschäftspartnerin Marie-Anne Wild und ich erfolgreich damit geworden sind, ist das ein Selbstläufer geworden.