In der TV-Serie "The Biggest Loser" treten stark übergewichtige Menschen gegeneinander an. Gewinner ist, wer die prozentual meisten Kilo abspeckt. In Amerika wird die Serie von Personal Coach Bob Harper betreut, der mit der "Skinny-Diät" 20 Regeln festgelegt hat, mit denen die Pfunde auch daheim Purzeln. Oder?

Regel 1: Vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser trinken

Wasser, so Harper, hilft beim Entschlacken und somit beim Abnehmen. Außerdem reduziert es automatisch das Hungergefühl. Das erste Glas sollte etwa 15 Minuten nach dem Aufstehen getrunken werden. Über den Tag verteilt sollten es mindestens fünf Gläser sein.