Keime und zu viel Salz Fast jeder zweite Pizzafertigteig versagt im Test

Frankfurt/Main · Bei den meisten muss es in der Küche schnell gehen – da kommen Pizzafertigteige sehr gelegen. Nur belegen und ab in den Ofen. Ob man das nach dem Test der Zeitschrift „Öko-Test“ allerdings weiterhin so unbedenklich tun sollte?

27.12.2023 , 07:41 Uhr

Eine Pizza, die mit Pizzafertigteig gebacken wurde, liegt auf einem Holzbrett (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Spontan und schnell eine Pizza in den Ofen schieben? Dafür eignen sich Fertigteige. Bei vielen lässt allerdings die Qualität zu wünschen übrig, zeigt ein Test. Nur ein Teig überzeugt wirklich. Teig raus aus der Packung, nach Geschmack belegt und rein in den Ofen - alles paletti mit der Pizza? Längst nicht, hat die Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 1/24) herausgefunden. 19 Fertigpizzateige haben die Prüfer unter die Lupe genommen mit dem Ergebnis: Rund jedes zweite Produkt ist nur „ausreichend“ (5 Teige) oder „mangelhaft“ (4 Teige). Pizza für jede Lebenslage Vielseitiges Traditionsgericht Pizza für jede Lebenslage Das Problem sind die Inhaltsstoffe: Zum einen zu viel Salz, zum anderen Phosphat, die Rückstände mehrerer Pestizide oder bedenkliche Keime. Es geht aber auch anders, zeigt der klare Testsieger, der „Cucina nobile Pizzateig“ von Aldi Nord und Süd. Dieser „sehr gute“ Fertigteig hat laut den Testern weder Keime oder Phosphate noch unnötig viel Salz. Immerhin dreimal gab es ein „Gut“. Keine bedenklichen Inhaltsstoffe, Kritikpunkt aber: zu salzhaltig. Die „Guten“ sind „Schär Gluten-Free Pizza Base 2 Stück“, „Donaustrudel frischer Pizzateig Bio“ und „Alnatura Pizzateig“.

(esch/dpa)