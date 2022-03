Das muss man beachten : Tee richtig zubereiten

Düsseldorf Ob Kräuter-, Rooibos- oder Schwarztee – nur bei richtiger Zubereitung kann das Heißgetränk sein ganzes Aroma entfalten. Eine wichtige Rolle spielen neben der Teemenge und der Ziehzeit auch die Wasserqualität und die Wassertemperatur beim Aufgießen.

Tee richtig zubereiten: Wie heiß sollte das Wasser sein?

Oftmals wird bei der Teezubereitung die Wasserqualität vernachlässigt, insbesondere der Härtegrad hat einen großen Einfluss auf die Qualität des Heißgetränks. Experten empfehlen, den Tee mit möglichst weichem Wasser zuzubereiten. Die Wasserhärte ist je nach Region sehr unterschiedlich und hängt in erster Linie vom darin gelösten Kalzium und Magnesium ab. Je größer der Gehalt ist, umso härter ist das Wasser. Mit Hilfe von Trinkwasserfiltern kann das Wasser entkalkt werden, was sich positiv auf den Geschmack auswirkt. Insbesondere bei aufgebrühten Heißgetränken wie Tee und Kaffee wird die Qualität entscheidend durch das Wasser beeinflusst, denn bei kalkhaltigem Wasser können sich die Aromen nicht voll entfalten. Ein hoher Härtegrad des Wassers führt oftmals sogar zu Schlieren an der Teeoberfläche, Trübungen und Ablagerungen in der Tasse. Wer guten Tee zubereiten möchte, sollte daher weiches Wasser verwenden und eventuell einen Wasserfilter einsetzen.