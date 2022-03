8. Welche Teesorten wirken bei Verdauungsproblemen?

Fenchel, Anis und Kümmel schaffen Linderung bei Blähungen und Krämpfen. Teemischungen aus Kamille und Schafgarbe wirken entzündungshemmend und helfen bei nervösen Magenbeschwerden. Bitterstoffe in Enzian regen Appetit und Magensaftproduktion an. Pfefferminze regt die Gallenproduktion an und wirkt verdauungsfördernd.