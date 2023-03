Kindheitserinnerungen Diese Kult-Produkte gibt es nicht mehr zu kaufen

Es gibt Lebensmittel, die sofort Nostalgie aufkommen lassen. Einige davon hat man in jungen Jahren mit seinen ersten Pfennigen aus der Sparbüchse stolz erworben, andere landeten über Jahre wie selbstverständlich im Einkaufswagen – bis sie irgendwann aus den Supermarkt-Regalen verschwanden. Wir haben Kult-Produkte gesammelt, die es nicht mehr zu kaufen gibt – und die wir sehnlichst vermissen.

„Frufoo“

Der Fruchtquark „Frufoo“ erinnert viele Menschen an ihre Kindheit. 2004 verschwand das Produkt aus den Regalen, was die offenbar ziemlich große „Frufoo“-Fangemeinde nicht hinnehmen wollte. So gab es eine Petition, den Joghurt zurückzuholen. Daraufhin brachte der Hersteller Emmi, der die Marke Onken übernommen hatte, „Frufoo“ 2019 wieder auf den Markt. Doch die Enttäuschung war groß: Der Joghurt schmeckte offenbar nicht wie früher. Kurze Zeit darauf wurde „Frufoo“ wieder eingestellt, im Mai 2022 nahm Emmi dann die gesamte Marke Onken aus dem Sortiment.