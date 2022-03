Ernährung : Wie gesund ist Tee?

Tee ist ein beliebtes Getränk vieler Menschen. Wir erklären, was es mit den Inhaltsstoffen von Tee auf sich hat, warum er als gesund gilt – und ob das stimmt.

Was gehört alles zur Bezeichnung Tee dazu?

Bei Tee handelt es sich laut aktuellem Lebensmittelrecht um Produkte, die vom Teestrauch Camellia sinensis stammen. Hierzu zählen ausschließlich Teearten wie Schwarztee, Grüner Tee, Oolongtee oder Pu-erh-Tee sowie Abwandlungen wie beispielsweise der Earl Grey Tee. Bei teeähnliche Getränken wie Kräutertee und Früchtetee werden die jeweiligen Inhaltsstoffe im Namen angegeben, wie bei Pfefferminztee.

Woher stammt Tee?

China gilt als das Ursprungsland des Tees (Camellia sinensis) und die Provinz Yunnan als Urheimat des Teestrauchs. Der chinesische Kaiser Shennong, der zu den sogenannten „legendären chinesischen Urkaisern“ zählt, wird als Entdecker des Tees benannt. In China war es vor rund 3000 Jahren vor Christus bereits üblich, das Trinkwasser abzukochen und mit pflanzlichen Zusätzen zu aromatisieren. „Die Legende sagt, dass Shennong den Genuss des Tees entdeckte, als eines Tages Blätter von einem Strauch des Palastgartens in das kaiserliche Trinkwasser fielen“, erzählt Maximilian Wittig, Geschäftsführer des Deutschen Tee & Kräutertee Verbands. Das Wasser verfärbte sich goldbraun. „Der Kaiser kostete das durch Zufall entstandene Getränk und war von dem wunderbar herben Geschmack sowie der wohltuenden Wirkung sehr angetan.“ Hinter dem bis dahin unbekannten Gewächs verbarg sich ein Teestrauch, der heute den botanischen Namen Camellia sinensis trägt.

Schon damals waren die Chinesen von den besonderen Eigenschaften des Tees überzeugt und die Wurzel des Teestrauchs gilt als Glücksbringer. Es entstanden Teegärten, in denen bis heute der Tee von Hand gepflückt und verarbeitet wird. Es heißt, dass der erste chinesische Tee in Szechuan in Kultur angebaut wurde.

Heute stammt Tee aus verschiedenen Ländern. „Die größten Tee-Erzeugerländer heute sind China, Indien, Kenia und Sri Lanka“, weiß Maximilian Wittig. „China und Indien für sich genommen tragen schon zu rund zwei Drittel der weltweiten jährlichen Tee-Produktion bei.“ Bekannte Anbaugebiete sind Darjeeling und die Provinz Assam in Nordindien und Ceylon auf Sri Lanka.

Inhaltsstoffe von Tee: Was ist drin?

Grüner und schwarzer Tee können aus dem gleichen Blattmaterial hergestellt werden. Daher verfügen sie im natürlichen Zustand über eine identische stoffliche Zusammensetzung. „Durch die Verarbeitung wie beispielsweise die Fermentation kommt es bei manchen Inhaltsstoffen zu Verschiebungen beziehungsweise zur Bildung gänzlich neuer Substanzen“, weiß Tee-Experte Maximilian Wittig. „Der sicherlich prominenteste Inhaltsstoff von Tee ist Koffein, der unabhängig davon, ob es sich um Grüntee oder Schwarztee handelt, in einer Konzentration von durchschnittlich drei Prozent im trockenen Tee enthalten ist.“

Weitere Inhaltsstoffe sind Polyphenole, denen positive Wirkungen zugesprochen werden. Der Gesamtgehalt an Polyphenolen in grünem und schwarzem Tee ist annähernd identisch, es bestehen lediglich feine, stoffliche Unterschiede. In Grüntee sind vorwiegend sogenannte Catechine zu finden, die bekannteste Form dieser Stoffgruppe ist das Epigallocatechingallet – kurz EGCG. Diese treten im Schwarztee kaum auf, dafür jedoch sogenannte Theaflavine und Thearubigene, die für die rötlich-orange Farbe und den charakteristischen Geschmack verantwortlich sind.

Bei Kräutertees sind die Inhaltsstoffe abhängig von der jeweiligen Sorte. In der Regel sind getrocknete Pflanzenbestandteile wie Blätter oder Blüten der jeweiligen Pflanze enthalten. Kräutertees wie Pfefferminz- oder Kamillentee zeichnen sich zumeist durch ihre ätherischen Öle aus. Früchtetees hingegen sind Mischungen verschiedener getrockneter Früchte, wie Apfelstücke oder Orangenschalen.

Wie gefährlich ist Teein?

Früher trugen die anregenden Stoffe in Kaffee und Tee unterschiedliche Namen, also Koffein und Teein. Da Teein chemisch identisch mit Koffein ist, sprechen Experten auch bei Tee vom Inhaltsstoff Koffein. Dieser hat bei normalen Verzehrmengen eine anregende Wirkung. Im Gegensatz zum Kaffee kommt der Stoff im Tee jedoch in gebundener Form vor, sodass die wachmachende Wirkung von Tee später einsetzt und länger anhält. Teetrinker sollten daher ihre letzte Tasse am frühen Nachmittag trinken.

Laut Bundeszentrum für Ernährung sind bis zu 350 mg Koffein pro Tag für gesunde Erwachsene unbedenklich. Das entspricht bis zu sieben Tassen Tee. Wer zu viel Koffein aufnimmt, kann unter Nebenwirkungen wie Nervosität oder Schlaflosigkeit leiden.

Welche Wirkung hat Tee?

Bei Schwarztee hängen die Auswirkungen auf den Körper stark von der Zubereitung ab. Zieht der Tee lediglich zwei bis drei Minuten, wird vorwiegend Koffein freigesetzt und das Heißgetränk wirkt anregend. Bleiben die Teeblätter länger im Wasser, werden vermehrt Gerbstoffe abgegeben, die unter anderem eine beruhigende Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt haben. Arzneitees hingegen können ganz unterschiedliche Effekte auf den Körper haben, diese sind abhängig von den enthaltenen Kräutern.

Welche Tee-Sorten sind die gesündesten?