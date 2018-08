Sirtfood-Diät: Schlank und jung durch Wein, Kaffee und Schokolade

Info

Stoffe Neben Vitaminen und Mineralien sind es so genannte sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die ein pflanzliches Nahrungsmittel so gesund für den Menschen machen. Zu ihnen gehören vor allem die Polyphenole. Sie sind entzündungshemmend, kooperieren mit Vitamin C und schützen vor Blutgefäßverengungen und krebsfördernden Substanzen.

Alkohol Polyphenolquellen sind Rotwein und Schokolade. Was nicht bedeutet, dass dadurch die hohen Alkohol- bzw. Zuckerwerte der beiden neutralisiert werden. Wer täglich eine Flasche Rotwein trinkt, dürfte seine Lebenserwartung eher verringern.