Fleischindustrie Separatorenfleisch – woraus es gemacht wird und wo es drin ist

Die Vorstellung eines feinen, lachsfarbenen Breis aus Fleisch, Knorpel, Knochen und Sehnen verdirbt vielen Menschen den Appetit. In der Industrie ist Separatorenfleisch doch seit Jahrzehnten ein übliches Produkt. Dem Ekel gegenübersteht, so argumentiert die Industrie, der Effekt der Nachhaltigkeit, denn schließlich kann so auch das letzte Gramm vom Tier noch verwendet werden.