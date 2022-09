Saisonkalender : Dieses regionale Obst und Gemüse gibt es im Oktober

Düsseldorf Im Oktober wird traditionell Erntedankfest gefeiert. Das Angebot an regionalem Obst und vor allem Gemüse ist noch vielfältig. Darunter sind auch sehr Vitaminhaltige Sorten, die ideal sind, um sein Immunsystem für den kommenden Winter zu stärken.

Im Oktober haben Kürbis und Apfel Hochsaison. Birnen gibt es noch als Lagerware. Für Brombeeren geht die Saison nun langsam zu Ende. Die letzten Früchte reifen nach. Und auch Zucchini, Mangold und Mais sind nicht mehr so üppig im Angebot. Dafür beginnt nun die Zeit für Rosenkohl. Nicht jedermanns Sache, aber mittlerweile gibt es eine Fülle an leckeren Rezepten, sodass sich auch Rosenkohl-Muffel an das gesunde Gemüse wagen können. Denn er enthält viel Vitamin A und C und ist reich an Mineralstoffen wie Eisen, Kalium, Kalzium und Magnesium. Ein weiterer guter Vitamin-C-Lieferant ist Wirsingkohl. Für die kommende Erkältungszeit also ideal.