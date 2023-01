Saisonkalender Dieses Obst und Gemüse gibt es im Februar 2023 aus heimischen Anbau

Auch im Februar 2023 wächst noch einiges auf dem Feld im heimischen Anbau. Immerhin sind es acht Sorten an Salat und Gemüse, dazu kommt die Lagerware. An Obst gibt es nur noch Äpfel aus der Region, dafür aber in vielfältigen Sorten.

30.01.2023, 15:48 Uhr

8 Bilder Dieses regionale Obst und Gemüse gibt es im Februar 2023 8 Bilder Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Im Februar können noch immer verschiedene Gemüse- und Kohlsorten geerntet werden. Rosenkohl und Grünkohl gibt es noch frisch vom Feld. Andere Kohlsorten werden als Lagerware aus heimischen Anbau angeboten. Bei Salat und Obst jedoch reduziert sich das Angebot auf Feldsalat und Äpfel. Immerhin – der heimische Winterapfel kommt in verschiedenen Sorten daher. Dazu gehören zum Beispiel der Berlepsch, Borsdorfer Apfel, Finkenwerder Herbstprinz, Glockenapfel, Rote Sternrenette, Roter Eiserapfel, Schöner von Boskoop, Topaz, Weißer Winter-Calville. Was es sonst noch aus regionalem Anbau im Februar gibt, lesen Sie hier.

(dw)