Saisonkalender Dieses Obst und Gemüse gibt es im Januar aus heimischen Anbau

Im Januar unterscheidet sich der regionale Saisonkalender kaum vom Angebot im Dezember. Zwei Sorten Salat kommen frisch vom Feld: Feldsalat und Rucola. Für Grünkohl, der Kohlsorte mit dem höchsten Gehalt an Vitamin C, ist die Zeit bald vorbei. Rosenkohl dagegen hat immer noch Hauptsaison. Die recht anspruchsvolle Kohlsorte wurde zum ersten Mal im Jahr 1587 beschrieben und möglicherweise schon um 1200 in Belgien angebaut. Rosenkohl ist reich an Ballaststoffen, Folsäure, Mangan und die Vitamine A, C und K.