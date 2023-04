Süße Resteverwertung Was man mit übrig gebliebener Oster-Schokolade machen kann

Wer kennt das nicht: Ostern ist vorbei und die Schränke sind voll mit Schoko-Hasen, gefüllten Eiern oder Küken aus Gelee und Marzipan. Und so stopfen wir die Leckereien Jahr für Jahr in die hintersten Schubladen und Regale, in der Hoffnung, dass sie schon irgendjemand essen wird. Nur damit sie am Ende doch wieder im Müll landen. Denn sind wir mal ehrlich: Nach Ostern schmecken Schoko-Hase und Co. irgendwie nur noch halb so gut.