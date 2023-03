Saisonkalender Dieses regionale Obst und Gemüse gibt es im März

Im März reduziert sich das Angebot an heimischem Gemüse und Obst noch mal ein wenig. Die Saison für Spitzkohl und Grünkohl ist vorbei, dafür kündigt ein Zwiebelgewächs den Frühling an: frischer Bärlauch sprießt nun. Zu erkennen ist die Pflanze an dem typischen Knoblauchduft, wenn die Blätter zwischen den Finger gerieben werden.

Welches regionale Gemüse und Obst im März im Angebot ist, zeigen wir in unserer Bildergalerie.