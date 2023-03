Brotsuppe, Käsespätzle und Co. Welches deutsche Gericht ist am beliebtesten – und welches kommt gar nicht gut an?

Besonders auffällig: Auf dem ersten Platz landet mit dem Kaiserschmarrn ein Gericht, das ursprünglich gar nicht aus Deutschland, sondern aus Österreich kommt. Doch längst ist die Süßspeise vor allem in vielen Teilen Süddeutschlands angekommen und auch in anderen Bundesländern eine beliebte Spezialität. So wird der Kaiserschmarrn in Sachsen-Anhalt etwa als „Kieksen“ oder „Rupfen“ bezeichnet.