Testen Sie Ihr Wissen! : Sprechen Sie Döner?

Düsseldorf Döner gehört neben Pizza und Pasta zu den beliebtesten Speisen in Deutschland. Aber wie gut kennen Sie sich mit Döner, Dürüm und Börek wirklich aus? In unserem Quiz finden Sie es heraus.

In einen Dönerladen zu gehen, kann so einfach sein - jedenfalls, wenn man einfach nur einen Döner bestellt. Bei türkischer Pizza oder mit Schafskäse gefülltem Strudel, wird es schon schwieriger. Nur echte Döner-Profis wissen, wie man deren Namen richtig ausspricht und was die Namen bedeuten. In unserem Quiz stellen wir Ihr Döner-Wissen auf die Probe!

Aber wo bekommt man den besten Döner in Düsseldorf? Wir wollten das wissen und sammelten Vorschläge, wo man in der Region das beste Kebab-Fleisch im Fladenbrot essen kann. Anschließend ließen wir abstimmen: Wo ist der Döner am leckersten? Rund 800 Leser haben mitgemacht. Die ersten fünf Plätze mit den meisten Stimmen zeigen wir in unserer Infostrecke. Eindeutig geklärt ist die Sache damit natürlich nicht. Am Ende ist doch immer der persönliche Lieblingsdönerladen, der aller aller beste.