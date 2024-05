Edeka, Marktkauf und Netto betroffen Verdacht auf Holz-Fremdkörper – Bäckerei ruft Brötchen zurück

Eine Bäckerei aus Thüringen hat mehrere Backwaren wegen des Verdachts auf darin enthaltene Fremdkörper aus Holz zurückgerufen. Betroffen von dem Rückruf sind gemischte Brötchen zum Fertigbacken in 540-Gramm-Verpackungen, wie die Panem Backstube GmbH mit Sitz in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) am Mittwochabend mitteilte. Es gehe um Produkte „Gut&Günstig Gemischte Brötchen zum Fertigbacken“ sowie „Kornmühle Gemischte Brötchen zum Fertigbacken“ mit Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 30. Mai 2024.