„Brie de Meaux“ der Fromagerie Dongé Hersteller ruft Käse zurück – Verdacht auf krankheitserrgende Bakterien

Verbraucher wurden gebeten, den Brie nicht zu essen und in das Geschäft zurückzubringen. Menschen, die ihn verzehrt hätten und an den beschriebenen Symptomen litten, sollten ihren Arzt konsultieren und auf den Verzehr hinweisen. Der betroffene Käse wurde in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen verkauft.