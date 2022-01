8. Woher kommen die Pomelos in Deutschland?

Der Anbau der Zitrusfrüchte erfolgt heute in China, Vietnam, Thailand und Taiwan. Der Hauptlieferant für Deutschland ist China mit 99 Prozent. Für den Handel werden die Früchte oftmals einzeln in Folie eingeschweißt und zum Teil in Netze gehüllt, um die Austrocknung zu reduzieren und das Äußere der Frucht vor Beschädigungen zu schützen.