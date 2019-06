Tipps für den Sommer : Orange war gestern - der große Limotest

Düsseldorf Bei diesen Temperaturen tut Abkühlung not - zum Beispiel mit einer erfrischenden Limo oder Schorle. Sorten wie Zitrone oder Orange sind fast schon langweilig. Wir wagen uns in unserem Test deshalb an Lavendel, Gurke, Rose und Rote Bete.

Der Sommer hat NRW fest im Griff. Bei diesen Temperaturen tut Abkühlung not - zum Beispiel mit einer erfrischenden Limo oder Schorle. 16 Sorten sind im Test - was uns geschmeckt hat, sehen Sie hier.

Die Auswahl ist dabei groß - und beschränkt sich schon lange nicht mehr auf die klassischen Sorten wie Orange oder Zitrone. Deswegen haben wir uns einmal an die etwas exotischeren Geschmäcker gewagt.

(RP)