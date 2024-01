„Öko-Test“ Multivitaminpräparate für Kinder fallen durch

Eltern und Großeltern wollen das Beste, wenn sie dem Kleinkind einen Löffel mit Multivitaminsaft hinhalten oder Vitamin-Gummibärchen geben. Doch gut gemeint ist nicht selten schlecht gemacht. So benotet die Zeitschrift „Öko-Test“ (Ausgabe 2/2024) fünfzehn von 21 getesteten Multivitaminpräparaten mit „ungenügend“.

Was zusätzliche Vitamine bringen — und was nicht

Nahrungsergänzungsmittel Was zusätzliche Vitamine bringen — und was nicht

Nahrungsergänzungsmittel Was zusätzliche Vitamine bringen — und was nicht

Was zusätzliche Vitamine bringen — und was nicht