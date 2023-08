Saisonkalender für das ganze Jahr Dieses Obst und Gemüse gibt aus heimischen Anbau

Am Wochenende sind Ausflüge zu Hofläden mit Cafés, die oft auch Frühstück anbieten, besonders bei Familien mit Kindern beliebt. Wir stellen hier ein paar Ziele in Nordrhein-Westfalen vor. Hofläden gibt es nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt. Hofläden in Düsseldorf stellen wir hier vor.