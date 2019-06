Neuer Ernährungstrend : Snackification löst traditionelle Mahlzeiten ab

Frankfurt/Main Der Food Report 2020 wartet mit neuen Erkenntnissen zu unserem Essverhalten auf. So essen wir lieber öfter, dafür aber in kleineren Portionen.

Die Trendforscherin Hanni Rützler hat in ihrem „Food Report 2020“ die sogenannte Snackification als einen der neuen Essenstrends ausgemacht. Dabei handele es sich nicht um den Griff zu Süßigkeiten, Chips oder Salzgebäck, sondern zu kleinen Mahlzeiten, die zum Beispiel traditionelle Mahlzeiten wie Mittagessen ersetzen, sagte Rützler. Der Report wurde am Montag in Frankfurt vorgestellt.