Diät-Tipps : Überschüssige Kalorien schnell wieder mit Hilfe von Nachbrenneffekt loswerden

Saarbrücken Ob Lebkuchen, Christstollen, Glühwein oder Gänsebraten - den Weihnachtsgenüssen kann kaum jemand widerstehen. Meist geht der Genuss deshalb mit der Angst vor den Extra-Pfunden einher. Doch wer rechtzeitig gegensteuert, muss sich keine Sorgen machen.

Nur: Reue hilft in diesem Fall wenig. Wer überschüssige Kalorien loswerden möchte, sollte einfach - klingt komisch, ist aber so - mehr Wasser essen. "Wenn wir Lebensmittel auswählen, die einen sehr hohen Wassergehalt haben, sättigen wir uns mit einer sehr niedrigen Kaloriendichte. Gemüse, Obst, Naturjoghurt und Co. liefern uns sogar gleichzeitig viele Vitamine und Nährstoffe", erklärt Christina Esser, Ernährungs- und Fitnessexpertin der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG).