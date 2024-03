Aphrodisierend und gesund? Was an Spargel-Mythen dran ist

Zu über 90 Prozent besteht es aus Wasser und enthält jede Menge Ballaststoffe, die für eine ausgewogene Ernährung wichtig sind, Verstopfungen vorbeugen und den Körper entgiften helfen. Unscheinbar verborgen sind in den strahlend weißen, grünen oder violetten Stangen zudem das Mangelvitamin Folsäure und reichlich Vitamin C. Das stärkt ein funktionierendes Immunsystem, während Folsäure vor allem für Schwangere und Stillende gut ist. Ein ausgewogener Folatspiegel senkt nämlich unter anderem das Risiko für Fehlgeburten. "Mit einem Pfund kann man einen guten Teil des Tagesbedarfs an diesen Vitaminen decken", erklärt die Ernährungsberaterin aus Tönisvorst. Als außergewöhnlichen Inhaltsstoff enthält Spargel die Asparaginsäure. Diese regt die Nierenfunktion an und wirkt dadurch entwässernd. Doppelt gut für die schlanke Linie sind die schmalen 85 Kilokalorien, die in 500 Gramm Spargel stecken. Ein perfektes Gemüse also für alle, die auf ihre Figur achten, vorausgesetzt sie überschwemmen die Stangen nicht mit kalorienreichen Soßen oder Butter.