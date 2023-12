Neue Studie zu Wirkstoff Tirzepatid Jojo-Effekt bei den Abnehmspritzen

Eine große Überraschung sind die neuen Studienergebnisse nicht. Denn zuvor hatten bereits Untersuchungen mit Semaglutid ähnliche Ergebnisse geliefert. Auch dort zeigte sich, dass die Patienten nach dem Absetzen der Präparate wieder an Gewicht zunahmen. „Die Studien zeigen somit eindeutig, die ,Wunderspritzen‘ müssen wohl lebenslang genutzt werden“, sagt Stephan Martin, Chefarzt für Diabetologie und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums in Düsseldorf. Er habe allerdings Zweifel, ob eine längere Gabe tatsächlich zu anhaltender Gewichtsreduktion führe. „Vielmehr habe ich eher die Befürchtung, dass durch einen längeren Einsatz die Wirkung der Medikamente nachlässt“, so Martin. Dies zeige etwa die Erfahrung in der Praxis mit Diabetes-II-Patienten, die Semaglutid bekämen. Anfangs wirke bei den Patienten das Präparat sehr gut. Komme es aber während der Therapie zu keiner nachhaltigen Änderung des Lebensstils, schwäche sich die Wirkung der Abnehmspritzen mit der Zeit deutlich ab. Der Facharzt plädiert dafür, die Ursachen zunehmender Adipositas-Fälle in den Blick zu nehmen. Ein wichtiger Punkt sei hier die Ernährung. Statt Fette zu verteufeln und Kohlenhydrate zu propagieren, plädiert Martin für einen „Low-Insulin-Ansatz“ – er rate seinen Patienten dazu, alles zu meiden, was den Insulinspiegel im Körper hochtreibe. „Unsere Erfolge sind mit den Gewichtsabnahmen von Semaglutid vergleichbar und sind wesentlich nachhaltiger“, sagt der Arzt.