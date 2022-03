Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen : Wann Sie Käse wirklich in den Müll werfen sollten

Wann Sie Käse wirklich in den Müll werfen sollten

Düsseldorf Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Müssen Milchprodukte dann sofort entsorgt werden? Nicht, solange die Qualität noch stimmt. Doch woran erkennt man den Verderb? Und wieso gibt es einen Unterschied zwischen Milch und Käse?

- Frischkäse, Scheiben-Käse sowie weicherer Käse, wie Camembert oder Brie, sollten bei Schimmelbefall vollständig entsorgt werden. Denn in Weichkäse kann sich das Pilzmyzel eher in tiefere Schichten ausbreiten. Giftige Pilzsubstanzen, wie Mykotoxine, können zudem in weichen Käse besser eindringen. Gewünschter Edelschimmel bei Roquefort, Gorgonzola oder Camembert ist dabei ausgenommen.