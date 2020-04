Tipp 9 zur Low Carb-Diät: Low Carb vs. Low Fat

Bei einer Low-Fat-Diät wird der Anteil an Fett reduziert. Die Idee dahinter ist, dass man mehr Kohlenhydrate und Proteine essen kann, wenn man Fett einspart. Strenge Diäten erlauben nur zehn Prozent Fett am Tag. Während Low-Carb-Diäten in Kombination mit Sport in kurzer Zeit zu Abnehmerfolgen führen, wirken Low-Fat-Diäten langfristiger. Wer weniger Fett zu sich nimmt, kann sein individuelles Risiko für Herz- und Kreislauferkrankungen senken.