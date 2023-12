Listerienbefall Hersteller ruft Geflügelpastete zurück

Der Wursthersteller Wolf GmbH in Schmölln ruft Schinkenpastete zurück. Der Rückruf gilt bundesweit für „Unser Frischepack Geflügel Schinkenpastete 100g“ mit der Chargennummer L938421 und dem Verbrauchsdatum 10. Januar 2024, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Rückruf erfolge vorbeugend, nachdem bei einer mikrobiologischen Kontrolle in einer Packung ein geringer Gehalt an Listerien nachgewiesen worden sei.