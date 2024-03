80.000 Haushalte befragt Jeder Vierte bestellt in NRW Essen via Lieferdienst

Mehr als ein Viertel der Menschen in Nordrhein-Westfalen hat 2023 Essen und Getränke über Online-Lieferdienste bestellt. 28,5 Prozent der 16- bis 74-Jährigen haben in den drei Monaten vor der Befragung Mahlzeiten oder Getränke etwa von Restaurants, Fast-Food-Ketten oder Catering-Services via Internet nach Hause geordert, wie das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Donnerstag in Düsseldorf erklärte. Die Daten stammen aus dem Mikrozensus NRW, für den jährlich 80.000 Haushalte befragt werden.