Fakt 2 zu Laktose: Laktoseintoleranz

Bei einer Laktoseintoleranz ist der Körper des Menschen nicht in der Lage das Verdauungsenzym Laktase nicht oder ungenügend zu produzieren. Das Enzym wird allerdings für die Aufspaltung von Milchzucker (Laktose) in Glukose (Traubenzucker) und Galaktose (Schleimzucker) im Darm benötigt. Wenn die Laktase fehlt, gelangt der Milchzucker unverdaut in den Dickdarm und verursacht die für Laktoseintoleranz typischen Beschwerden.