Endlich schlank sein : Kohlsuppen-Diät: So funktioniert sie

Die Kohlsuppendiät ist die wahrscheinlich bekannteste Diät. Ausprobiert hat sie sicher schon fast jeder, der in kurzer Zeit einige Kilos verlieren möchte, um schlank zu werden oder zu bleiben. Um Erfolge zu erzielen, kommt es darauf an, dass man die Diät mit der Kohlsuppe auch richtig durchführt

Was ist die Kohlsuppendiät?

Wie funktioniert die Kohlsuppendiät?

Wie oft kann man die Kohlsuppendiät durchführen?

Wie gesund ist die Kohlsuppendiät?

Was bringt die Kohlsuppendiät?

Die Kohlsuppendiät verspricht einen schnell fortschreitenden Gewichtsverlust innerhalb weniger Tage. Innerhalb einer Woche kann das Gewicht deutlich reduziert werden. Umsetzen lässt sich diese Form der Diät recht leicht, denn die Suppe kann in großen Mengen vorbereitet werden. Das erleichtert die Durchführung im Alltag doch sehr. Die Zutaten für die Kohlsuppendiät sind in jedem Supermarkt zu bekommen. Dem Abnehmen steht damit also keine große Vorbereitung im Wege. Da auch andere Lebensmittel gegessen werden dürfen, ist diese Form der Diät keine zu einseitige Ernährung.

Ihren Ursprung hat die Kohlsuppendiät übrigens in den USA. Dort spricht man auch von "Magische Kohlsuppe". Das liegt daran, dass das Gewicht in wenigen Tagen schnell reduziert wird und es sich damit um eine Crash-Diät handelt. Von langer Dauer ist der Gewichtsverlust jedoch nicht. Oft setzt im Anschluss der berühmte Jojo-Effekt ein. So schnell, wie das Gewicht verschwand, so schnell kommt es in vielen Fällen auch zurück. Daher gilt es, auch im Anschluss an die Diät mit einer ausgewogenen Ernährung am Ball zu bleiben.