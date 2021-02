Nahrungsmittel der Zukunft : Studentin erfindet „Khurt“, den Joghurt aus Kartoffeln

Fulda Veganer und Allergiker sowie Laktose-Intolerante können aufatmen: Eine Studentin aus Fulda hat das Rezept für einen veganen, allergenfreien Joghurt erfunden. „Khurt“ heißt das Produkt und seine Grundsubstanz stammt aus Kartoffeln.

Das erklärte die Erfinderin Sofia Kraas Koermandy dem Evangelischen Pressedienst am Freitag. Milch sei dafür nicht vonnöten. Die 22-jährige Studentin der Lebensmitteltechnologie an der Hochschule Fulda ersetzte in ihrer theoretischen Arbeit das Milchprotein Casein durch das Kartoffelprotein. Der Vorteil daran sei, dass dieses Eiweiß als allergenfrei gelte, sagte Koermandy. Die bereits handelsüblichen veganen Joghurte aus Soja-, Hafer-, Kokos- oder Lupinen-Eiweiß enthielten dagegen Allergene.