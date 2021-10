Schadstoffe entdeckt : So schneiden gemahlene Kaffees bei „Öko-Test“ ab

So schneiden gemahlene Kaffees bei „Öko-Test“ ab

Frankfurt Ein Morgen ohne Kaffee ist für viele undenkbar. Doch die Qualität unterscheidet sich der Zeitschrift „Öko-Test“ zufolge teils stark. Neben gemahlenem Kaffee wurden auch Haferdrinks getestet.

In allen Bereichen - Geschmack, Inhaltsstoffe, Kaffeeanbau und Transparenz - gut oder sehr gut, war nur ein Produkt: „Faires Pfund Bio Kaffee aus Fairem Handel, gemahlen“ von Gepa (8,49 Euro für 500 Gramm). Das war auch das Beste unter den sechs Bio-Produkten im Test. Unter den konventionellen Kaffees ganz vorne lag „Amaroy Extra, Röstkaffee gemahlen“ von Aldi Süd (3,59 Euro für 500 Gramm).

„Öko-Test“ zu Hafermilch

Viele Menschen ersetzen die Milch in ihrem Kaffee mittlerweile durch Hafermilch – auch die nahm „Öko-Test“ unter die Lupe. Von 32 getesteten „Hafer“- oder „Haferdrink“-Marken (zwischen 95 Cent und 2,65 Euro pro Liter) bestanden alle den Geschmackstest und davon sensationelle 27 auch den Test in Sachen Inhaltsstoffen. Dafür gab es auch 27 Mal das Urteil „sehr gut“.

In den Drinks wurden weder das Schwermetall Cadmium noch das in der Getreideproduktion häufig eingesetzte Pestizid Glyphosat gefunden. Die Tester kritisieren in fünf Fällen lediglich unnötige Vitaminzusätze, Deklarationsmängel oder umstrittene phosphathaltige Zusatzstoffe, die bei Einnahme großer Mengen den Nieren schaden können. Dafür gab es Abzüge und dementsprechend dreimal die Note „gut“ und zweimal „befriedigend“.