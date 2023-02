Die braune Bohne Neun Dinge, die Sie noch nicht über Kaffee wussten

1. Die Herkunft des Wortes ist nicht zweifelsfrei geklärt, sowohl das Türkische als auch das Arabische sind mögliche Quellen. Das türkische Wort „kahvè“ leitet sich vom arabischen Pendant „qahwa“ ab, das so viel wie „anregend, kräftig“ bedeutet. Klar ist hingegen, dass „Kaffa“ der Name einer Hochebene im heutigen Äthiopien ist, das nach wie vor über eine große Kaffeekultur verfügt und die Bohne auch in großen Mengen exportiert. Obwohl Varianten des Wortes „Kaffee“ in unzähligen Sprachen existieren, heißt das Gebräu in Äthiopien selbst „Buna“. Jenseits des Roten Meeres, im Jemen (dort liegt die Hafenstadt Mokka), wurde der Kaffee wohl Mitte des 15. Jahrhunderts sehr populär und verbreitete sich von dort aus schnell in der muslimischen Welt.