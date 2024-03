Flat White, Cappuccino, Cold Brew Das sind die bekanntesten Kaffeespezialitäten

Cappuccino stammt aus Italien. Die Kaffeespezialität basiert auf nur einem starken Espresso und der doppelten Menge an aufgeschäumter Milch zu gleichen Teilen. Der Trick ist dabei, den heißen Milchschaum so in die Tasse zu gießen, dass er sich mit der Crema des Espressos verbindet – um so Latte-Art zu kreieren.