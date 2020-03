Zehn Dinge, die Sie über die Hirschausen-Diät wissen sollten

4. So flexibel ist die Hirschhausen-Diät

Sie können selbst wählen, um welche Uhrzeit Ihr Fastenintervall beginnt und endet. Sind Sie Frühaufsteher, könnte die Fastenzeit schon um 8.00 Uhr enden und um 16.00 Uhr wieder beginnen. Nachteulen könnten die erste Mahlzeit erst um die Mittagszeit einnehmen und dann bis 20.00 Uhr essen.

Doch was, wenn ein Geburtstag oder eine Feier ansteht, die in das Fastenintervall fällt? Kein Problem: Sie müssen nicht jeden Tag einem starren Plan folgen. Zwei Tage die Woche können Sie unabhängig von der Zeit essen. Das heißt Sie können am Wochenende mit der Diät pausieren oder je nach Terminen auch an einem anderen Tag. Die Hirschhausen-Diät ist flexibel und aus diesem Grund langfristig durchführbar.