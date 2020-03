Neue Wunderwaffe gegen die Kilos : Hirschhausen-Diät - „Wer nicht genießt, wird ungenießbar!“

Die Hirschhausen-Diät ist die neue Wunderwaffe gegen überflüssige Kilos. Kein Jo-Jo-Effekt, ein intakter Stoffwechsel und eine längere Lebenserwartung bewirkt die Trend-Diät angeblich. Stimmt das?

Was ist die Hirschhausen-Diät?

Die Hirschhausen-Diät folgt dem ursprünglichen Ernährungsmuster des menschlichen Körpers – also bevor Ackerbau und Viehzucht die Ernährungsweise der Menschheit grundlegend veränderte. Bei dieser Diät fasten Sie 16 Stunden am Tag und essen die übrigen acht Stunden – ohne Einschränkungen und Verbote.Das Abnehmprogramm der Hirschhausen-Diät ist an die Lebensweise der Steinzeit angelehnt. Vor dem Ackerbau und der Viehzucht konnten die Menschen noch keine Vorräte anlegen und feste Essenszeiten einhalten. Die Jäger und Sammler konnten nur essen, wenn sie ein Tier erlegt hatten.