Umfrage Wo es die beste Currywurst Deutschlands gibt

Erfunden haben soll die Currywurst Herta Heuwer (1913-1999) in Berlin. Sie kreierte 1949 die „Spezial Curry-Bratwurst“ mit der besonderen würzigen Soße. Mitte der 1950er Jahre wurde aus der Brühwurst mit Darm dann die „Currywurst“. Bis 1979 verkaufte sie in ihrem Imbiss die Currywurst. Ihr Rezept ließ sie sich unter dem Namen „Chillup“ patentieren. Es blieb über ihren Tod hinaus bis heute ein Geheimnis. Das Ruhrgebiet und Hamburg machten der Wahl-Berlinerin immer wieder die Erfindung streitig, doch inzwischen ist Heuwer als Mutter der Currywurst anerkannt. Eine Gedenktafel an der Kaiser-Friedrich-Straße in Berlin erinnert an ihren berühmten Imbiss.