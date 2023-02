Hit-Gemüse Warum die Gurke gerade allgegenwärtig auf Tiktok ist

Das Rezept für den asiatischen Gurkensalat stammt von der Food-Bloggerin Miki Furue, die sich auf Tiktok „Mila the vegan“ nennt und sich, wie der Name erahnen lässt, auf vegane Rezepte spezialisiert hat. Die Japanerin lebt und arbeitet in Düsseldorf und entwickelt neben ihrer Tätigkeit in den sozialen Medien auch Rezepte für Gastronomiebetriebe, darunter auch das Ramen-Restaurant Takumi. Ihren Gurkensalat bezeichnet sie selbst als „Addictive Cucumber“ (zu Deutsch „süchtigmachende Salatgurke“). Dieser Name hat sich auf der Plattform durchgesetzt und wird zurzeit von vielen Usern nachgekocht.